Бордалас: У «Валенсии» против «Реала» было 75 идеальных минут

Главный тренер «Валенсии»прокомментировал поражение от «Реала» в матче пятого тура чемпионата Испании (1:2).

«Нам грустно, потому что команда приложила невероятные усилия. Несмотря на проблемы, которые у нас были в начале матча, команда выступила на отличном уровне. План, который мы подготовили, был выполнен в совершенстве. Мы вели в счете, давили и создавали неудобства для "Реала". Мы контролировали игру.

Очевидно, что с командой такого высокого уровня у них были шансы, но ничего опасного. Во втором тайме дела шли так же, как и в начале, поэтому проигрывать крайне обидно. У нашей команды было 75 идеальных минут», — приводит слова Бордаласа официальный сайт «летучих мышей».

Набрав 13 очков, «Реал» вышел на первое место в таблице Примеры. «Валенсия» с десятью очками занимает третью позицию.