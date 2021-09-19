«Нижний Новгород» — «Арсенал»: счет матча 2:3, обзор голов

Счет в матче на 9-й минуте открыли хозяева. Контратака прошла у нижегородцев, Юлдошев дошёл до штрафной и пробил в угол — Коченков среагировал, но Калинский успел на отскок и добил мяч в ворота.
На 17-й минуте счет сравнялся. Эванс Кангва технично накрутил защитника на фланге, дошёл до лицевой и прострелил в штрафную нижегородцев. Горан Чаушич набежал и в касание переправил мяч в угол ворот.
На 45-й минуте туляки вышли вперед. Прошла подача в штрафную нижегородцев, Нигматуллин ошибся на выходе, Марков подставил голову и переправил мяч в пустые ворота.
Счет вновь сравнялся на 85-й минуте. После подачи от угла поля Гоцук головой сделал скидку к дальней штанге, а Козлов с нескольких сантиметров занёс мяч в ворота «Арсенала».
А на четвертой добавленной минуте, после подачи с левого фланга Чаушич из центра штрафной без сопротивления головой направил мяч в верхний угол ворот «Нижнего Новгорода».
Команда Миодрага Божовича поднялась на 13-е место в турнирной таблице РПЛ (8 очков). Нижегородцы с 11 очками занимают 7-е место.
В следующем туре 27 сентября «Арсенал» сыграет с «Уралом», «Нижний Новгород» примет ЦСКА.