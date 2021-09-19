«Нижний Новгород» — «Арсенал»: счет матча 2:3, обзор голов

Тульскийодержал гостевую победу над(3:2) в матче 8-го тура чемпионата России.

Счет в матче на 9-й минуте открыли хозяева. Контратака прошла у нижегородцев, Юлдошев дошёл до штрафной и пробил в угол — Коченков среагировал, но Калинский успел на отскок и добил мяч в ворота.

На 17-й минуте счет сравнялся. Эванс Кангва технично накрутил защитника на фланге, дошёл до лицевой и прострелил в штрафную нижегородцев. Горан Чаушич набежал и в касание переправил мяч в угол ворот.

На 45-й минуте туляки вышли вперед. Прошла подача в штрафную нижегородцев, Нигматуллин ошибся на выходе, Марков подставил голову и переправил мяч в пустые ворота.

Счет вновь сравнялся на 85-й минуте. После подачи от угла поля Гоцук головой сделал скидку к дальней штанге, а Козлов с нескольких сантиметров занёс мяч в ворота «Арсенала».

А на четвертой добавленной минуте, после подачи с левого фланга Чаушич из центра штрафной без сопротивления головой направил мяч в верхний угол ворот «Нижнего Новгорода».

Футбол. Россия. Премьер-лига Нижний Новгород — Арсенал Тула 2:3 Голы: 1:0 Nikolay Kalinskiy (9'), 1:1 Горан Чаушич (17') Нижний Новгород: Артур Нигматуллин, Алексей Козлов, Акош Кечкеш, Daniil Penchikov (Денис Ткачук, 27'), Кирилл Гоцук, Ibrokhimhalil Yoldoshev, Nikolay Kalinskiy, Тимур Сулейманов (Илья Берковский, 68'), Петрюс Бумаль (Igor Gorbunov, 46'), Richie Ennin, Беким Балай Арсенал Тула: Сергей Ткачёв (Evgeni Lutsenko, 70'), Евгений Марков (Кирилл Панченко, 86'), Эванс Кангва (Зурико Давиташвили, 70'), Горан Чаушич, Георги Костадинов, Даниил Хлусевич, Данил Степанов, Максим Беляев, Иван Новосельцев, Artem Sukhanov (Artem Sokol, 61'), Антон Коченков Предупреждения: Artem Sukhanov (32'), Nikolay Kalinskiy (75'), Кирилл Гоцук (90 + 1'), Горан Чаушич (90 + 5')

Команда Миодрага Божовича поднялась на 13-е место в турнирной таблице РПЛ (8 очков). Нижегородцы с 11 очками занимают 7-е место.

В следующем туре 27 сентября «Арсенал» сыграет с «Уралом», «Нижний Новгород» примет ЦСКА.