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    «Динамо» одержало вымученную победу над «Сочи», считает Игнатьев

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    Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал результат матча 8-го тура РПЛ «Сочи» — «Динамо» (0:1).

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    «Победа "Динамо" в этом матче — вымученная, очень сложная. Но вообще-то обе команды выглядят в нашем чемпионате очень организованно, дисциплинированно и показывают достаточно строгий футбол.

    При этом как в "Динамо", так и в "Сочи" достаточно игроков, которые умеют проявлять творчество. Мне показалось, что посвежее и повеселее выглядели сочинские игроки.

    Отдавая должное молодой команде "Динамо", надо отметить, что "Сочи" имел все основания, чтобы сегодня по крайней мере не проиграть. Динамовцы, видимо, уже набегались под конец игры.

    Лещук очень достойно заменил травмированного Шунина в воротах, и это уже не первый матч, когда он показывает очень хорошую игру. Даже не столько с точки зрения игры в воротах, сколько с точки зрения уверенности и надежности.

    Этот момент сказывается не только на обороне "Динамо", но и в целом на команде. У динамовцев два равнозначных футболиста на вратарской позиции.

    Ему доверяют и, наверное, нет никакого сомнения в этом. Во всех матчах, в которых я видел Лещука, он был очень надежен и ни в чем не уступал Шунину. Команда не страдает от того, что нет номинального основного вратаря», — приводит слова Игнатьева «Матч ТВ».

    «Динамо» набрало 16 очков и переместилось на 2-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре московский клуб на своем поле примет «Рубин».

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