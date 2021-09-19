«Брайтон» — «Лестер»: счет матча 2:1, обзор голов

На 35-й минуте в ворота «Лис» был назначен пенальти — при верховой борьбе в штрафной «Лестера» мяч задел руку Вестергора.
Ниль Мопе уверенно с 11-метровой отметки пробил в левый от себя угол ворот -Шмейхель не угадал направление удара.
На 50-й минуте «Брайтон» удвоил преимущество. Троссард со стандартного положения от правой бровки выполнил подачу на ближний угол вратарской, где Уэлбек занял позицию и головой подрезал мяч под штангу.
А на 62-й минуте «лисы» левым краем проникли в штрафную хозяев, Тилеманс в касание выполнил подачу во вратарскую, а Варди замкнул эту атаку.
После этой игры «Брайтон» набрал 12 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Лестер» с шестью очками опустился на 12-е место.
В следующем туре 27 сентября подопечные Поттера в гостях сыграют против «Кристал Пэласа», а команда Брендана Роджерса двумя днями ранее примет дома «Бернли».