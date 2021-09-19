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    Гол Варди не спас «Лестер» от поражения в матче с «Брайтоном»

    «Брайтон» — «Лестер»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 5-го тура чемпионата Англии «Брайтон энд Хоув Альбион» одержал домашнюю победу над «Лестером» — 2:1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 35-й минуте в ворота «Лис» был назначен пенальти — при верховой борьбе в штрафной «Лестера» мяч задел руку Вестергора.

    Ниль Мопе уверенно с 11-метровой отметки пробил в левый от себя угол ворот -Шмейхель не угадал направление удара.

    На 50-й минуте «Брайтон» удвоил преимущество. Троссард со стандартного положения от правой бровки выполнил подачу на ближний угол вратарской, где Уэлбек занял позицию и головой подрезал мяч под штангу.

    А на 62-й минуте «лисы» левым краем проникли в штрафную хозяев, Тилеманс в касание выполнил подачу во вратарскую, а Варди замкнул эту атаку.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Брайтон энд Хоув Альбион — Лестер 2:1
    Голы: 1:0 Ниль Мопе (пенальти) (35'), 2:0 Дэнни Уэлбек (50'), 2:1 Джейми Варди (61') Брайтон энд Хоув Альбион: Роберт Санчес, Йоэл Велтман, Шейн Даффи, Льюис Данк, Соломон Марч (Энок Мвепу, 62'), Адам Лаллана, Ив Биссума (Якуб Модер, 79'), Марк Кукурелья, Леандро Троссард, Дэнни Уэлбек (Дэниел Бёрн, 70'), Ниль Мопе Лестер: Харви Льюис Барнс, Джейми Варди, Джеймс Мэддисон (Адемола Лукман, 46'), Бубакари Сумаре (Келечи Ихеаначо, 75'), Вильфред Ндиди, Юри Тилеманс, Райан Бертранд (Тимоти Кастань, 68'), Янник Вестергор, Чаглар Сёюнджю, Рикарду Перейра, Каспер Шмейхель Предупреждения: Йоэл Велтман (20'), Вильфред Ндиди (44'), Роберт Санчес (90 + 4')

    После этой игры «Брайтон» набрал 12 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Лестер» с шестью очками опустился на 12-е место.

    В следующем туре 27 сентября подопечные Поттера в гостях сыграют против «Кристал Пэласа», а команда Брендана Роджерса двумя днями ранее примет дома «Бернли».

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