«Алавес» — «Осасуна»: счет матча 0:2, обзор голов

В матче 5-го тура чемпионата Испаниипотерпел домашнее поражение отсо счетом 0:2.

Счет на 22-й минуте открыл Давид Гарсия, а семь минут спустя Роберто Торрес реализовал пенальти.

Футбол. Испания. Примера Алавес — Осасуна 0:2 Голы: 0:1 Давид Гарсия (22'), 0:2 Роберто Торрес (пенальти) (29') Алавес: Антонио Сивера, Чимо Наварро, Мэттью Миазга, Виктор Лагуардия, Рубен Дуарте (Miguel de la Fuente, 77'), Ivan Martin (Факундо Пельистри, 46'), Томас Пина (Мамаду Лум Н'Диайе, 46'), Антонио Мойя (Мануэль Гарсия, 64'), Луис Риоха, Хоселу, Мамаду Силла (Йон Гвидетти, 64') Осасуна: Рубен Гарсия (Иньиго Перес, 88'), Энрике Гарсия (Эсекьель Авила, 82'), Роберто Торрес (Хави Мартинес, 82'), Дарко Брашанац (Jaume Grau, 88'), Лукас Торро, Хон Монкайола (Ойер Оласабаль, 71'), Мануэль Санчес, Давид Гарсия, Аридане Эрнандес, Начо Видаль, Серхио Эррера Предупреждения: Виктор Лагуардия (13'), Антонио Мойя (28'), Рубен Дуарте (29'), Роберто Торрес (31'), Чимо Наварро (70'), Лукас Торро (73'), Мануэль Санчес (82')

После пяти туров «Осасуна» располагается на 6-м месте в таблице испанской Примеры с 8 очками. «Алавес» (0) — на 20-м месте.

В шестом туре «Алавес» на выезде сыграет с «Эспаньолом», а «Осасуна» примет дома «Бетис». Первый матч состоится 22 сентября, а второй 23 сентября.