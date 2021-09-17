Сычев: «Локомотиву» надо выходить из группы ЛЕ

Бывший нападающий сборной Россиивысказался о матче «Локомотива» и «Марселя» (1:1) в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.

«"Локомотив" смотрелся неплохо, выбрали правильную тактику, а это компактная оборона, закрытие всех быстрых игроков, и следовали ей, четко придерживались ровно до удаления. Мы видели, как игра складывалась, "Марсель" прессинговал, усилил натиск во втором тайме, что привело к этому нарушению.

Поэтому сложно сказать, как сложилось бы все без пенальти и удаления, как есть, так и есть. Дальше смогли использовать свой момент, хотя с таким атакующим "Марселем" это было непросто, проще было пропустить второй, чем отыграться, поэтому молодцы, за счет характера и силы воли смогли это сделать.

Использовали момент, "Марсель" совершенно не ожидал, ребята молодцы, не опустили руки, пошли в атаку. Анджорин отлично вышел и использовал свой момент, мне кажется, качественное усиление. Ничья лучше, чем поражение, исходя из течения игры. Но все будет решаться в дальнейших играх, надо будет брать очки, побеждать другие команды и выходить из группы, но все остается в принципе так же», — цитирует Сычева ТАСС.