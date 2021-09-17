Билялетдинов: «Спартаку» сейчас просто не фартит

Бывший полузащитник «Спартака»прокомментировал поражение команды от польской «Легии» (0:1) в первом туре группового этапа Лиги Европы.

«Играли-то нормально, могли и выиграть. Сказать, что провалились — точно нельзя. Ошибка, конечно, привела к голу. Знаете, если бы Рассказов не остановился, не уверен, что он догнал бы соперника. Футболист "Легии" хорошо прокинул мяч и набрал отличную скорость на старте.

Не думаю, что Рассказов смог бы его догнать. Потом еще Александр Ломовицкий не успел за своим игроком. Значит, каких-то скоростных качеств не хватает нашей команде. Однако это всего лишь моменты. "Спартаку" просто сейчас не фартит. Все везение отвернули от себя.

Честно, мы сами со стороны подогреваем ситуацию. Не даем спокойного житья "Спартаку", а все эти ситуации на благо не идут, хотя все мы желаем команде удачи. Руй держится, но что ему еще делать.

Что касается матча с ЦСКА, даже не знаю, кому сейчас хуже или лучше. "Спартак", неудачно сыгравший с "Легией", наверняка будет злее. Армейцы также имеют потери по составу. Уверен, тренеры выйдут на первый план, потому что им предстоит оптимизировать команду. Смотреть на турнирную таблицу нет смысла: эту встречу всегда ждут болельщики вне зависимости от того, кто на каком месте. Победа в дерби поднимет дух любой команды», — приводит слова Билялетдинова «Р-Спорт».

Матч восьмого тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА состоится 20 сентября, начало — в 19:30 мск.