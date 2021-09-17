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    Билялетдинов: «Спартаку» сейчас просто не фартит

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    Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов прокомментировал поражение команды от польской «Легии» (0:1) в первом туре группового этапа Лиги Европы.

    Динияр Билялетдинов
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    Динияр Билялетдинов

    «Играли-то нормально, могли и выиграть. Сказать, что провалились — точно нельзя. Ошибка, конечно, привела к голу. Знаете, если бы Рассказов не остановился, не уверен, что он догнал бы соперника. Футболист "Легии" хорошо прокинул мяч и набрал отличную скорость на старте.

    Не думаю, что Рассказов смог бы его догнать. Потом еще Александр Ломовицкий не успел за своим игроком. Значит, каких-то скоростных качеств не хватает нашей команде. Однако это всего лишь моменты. "Спартаку" просто сейчас не фартит. Все везение отвернули от себя.

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    • Честно, мы сами со стороны подогреваем ситуацию. Не даем спокойного житья "Спартаку", а все эти ситуации на благо не идут, хотя все мы желаем команде удачи. Руй держится, но что ему еще делать.

    Что касается матча с ЦСКА, даже не знаю, кому сейчас хуже или лучше. "Спартак", неудачно сыгравший с "Легией", наверняка будет злее. Армейцы также имеют потери по составу. Уверен, тренеры выйдут на первый план, потому что им предстоит оптимизировать команду. Смотреть на турнирную таблицу нет смысла: эту встречу всегда ждут болельщики вне зависимости от того, кто на каком месте. Победа в дерби поднимет дух любой команды», — приводит слова Билялетдинова «Р-Спорт».

    Матч восьмого тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА состоится 20 сентября, начало — в 19:30 мск.

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