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    Грилиш: Футболист «Манчестер Сити» полны решимости выиграть Лигу чемпионов

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш заявил, что его команда намерена выиграть Лигу чемпионов-2021/22. Накануне «горожане» обыграли «Лейпциг» (6:3).

    Джек Грилиш
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    Джек Грилиш

    «Здорово, что мы победили. Отличный вечер для команды и для меня лично. Мне удалось забить — это потрясающее чувство.

    Игроки все время говорят о прошлом финале. В этом году все настроены сделать один шаг дальше. Старт получился хорошим. Надеюсь, что в этот раз пройдем весь путь до конца», — цитирует хавбека пресс-служба УЕФА.

    Напомним, 26-летний хавбек перешел в «Ман Сити» в августе из «Астон Виллы» за 117,5 миллиона евро, став самым дорогим трансфером в истории АПЛ.

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