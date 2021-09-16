Грилиш: Футболист «Манчестер Сити» полны решимости выиграть Лигу чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити»заявил, что его команда намерена выиграть Лигу чемпионов-2021/22. Накануне «горожане» обыграли «Лейпциг» (6:3).

«Здорово, что мы победили. Отличный вечер для команды и для меня лично. Мне удалось забить — это потрясающее чувство.

Игроки все время говорят о прошлом финале. В этом году все настроены сделать один шаг дальше. Старт получился хорошим. Надеюсь, что в этот раз пройдем весь путь до конца», — цитирует хавбека пресс-служба УЕФА.

Напомним, 26-летний хавбек перешел в «Ман Сити» в августе из «Астон Виллы» за 117,5 миллиона евро, став самым дорогим трансфером в истории АПЛ.