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    Гончаренко: Половинчатые судейские решения в матче с «Ростовом» накаляли игру

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    Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко поделился впечатлениями после ничьей с «Ростовом» (1:1) в матче 7-го тура РПЛ.

    Виктор Гончаренко
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    Виктор Гончаренко

    «После удаления Крыховяка надо было проявлять характер, играть за него. Мы плохо начали игру, были пассивны. Возможно, пауза сказалась.

    Тридцать минут даже не пробовали атаковать ворота. К сожалению, футбол за это наказывает тем, что ты забиваешь в свои ворота.

    Неудачи в первом тайме? Меня больше всего беспокоит пенальти, если их уже три набежало. Поменяли пенальтистов, а забить никак не можем. Это беспокоит, а не красная карточка или автогол.

    Конечно, ничья — это не положительный результат. Мы приехали играть на победу и делали все возможное для этого.

    Потеря Крыховяка? Любой игрок, который не сможет играть, — это потеря. Но сейчас у нас обойма шире, попробуем как-то заменить его. Сперцян вышел и хорошо смотрелся.

    Работа арбитров? Иногда половинчатые судейские решения накаляют игру. Были такие свистки, которые абсолютно не к месту. Это сильно поднимает градус игры.

    Возможно, нам его не хватало, но не за счет судейских решений», — сказал Гончаренко в эфире «Матч Премьер».

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