«Рома» — «Сассуоло»: счет матча 2:1, обзор голов

одержала победу надв домашнем матче третьего тура итальянской Серии А.

Встреча, которая прошла в Риме, завершилась со счетом 2:1.

На гол Бриана Кристанте на 37-й минуте гости ответили точным ударом Филипа Джуричича на 57-й минуте.

Поединок медленно шел к ничьей, но на первой компенсированной минуте второго тайма отличился Стефан Эль-Шаарави с передачи Эльдора Шомуродова.

Футбол. Италия. Серия А Рома — Сассуоло 2:1 Голы: 1:0 Бриан Кристанте (37'), 1:1 Филип Джуричич (57') Рома: Руй Патрисиу, Рик Карсдорп (Брайан Рейнольдс, 89'), Джанлука Манчини, Рожер Ибаньес, Matias Vina, Бриан Кристанте, Жордан Верету (Карлес Перес, 74'), Николо Дзаньоло (Эльдор Шомуродов, 74'), Лоренцо Пеллегрини, Генрих Мхитарян (Стефан Эль-Шаарави, 70'), Тэмми Абрахам Сассуоло: Джакомо Распадори (Gianluca Scamacca, 46'), Жереми Бога (Гиоргос Кирьякопулос, 89'), Филип Джуричич (Хамед Траоре, 84'), Доменико Берарди (Грегоре Дефрель, 77'), Максим Лопес, Davide Frattesi (Кан Айхан, 84'), Рожерио, Джанмарко Феррари, Влад Кирикеш, Йереми Тольян, Андреа Консильи Предупреждения: Влад Кирикеш (36'), Рожер Ибаньес (43'), Бриан Кристанте (66')

В турнирной таблице Серии А «Рома» занимает первое место (9 очков), а «Сассуоло» — девятое (4 очка).