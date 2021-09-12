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    «Реал Сосьедад» выиграл у «Кадиса»

    «Кадис» — «Реал Сосьедад»: счет матча 0:2, обзор голов

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    «Реал Сосьедад» одержал победу над «Кадисом» в выездном матче четвертого тура испанской Примеры.

    Микель Оярсабаль
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    Микель Оярсабаль

    Встреча, которая прошла на стадионе «Рамон де Карранса», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

    Дубль у победителей оформил Микель Оярсабаль, который на 71-й минуте забил с игры, а на 84-й реализовал пенальти.

    На 83-й минуте «Кадис» остался в меньшинстве из-за удаления Калы.

    Футбол. Испания. Примера
    Кадис — Реал Сосьедад 0:2
    Голы: : Микель Оярсабаль (71'), 0:2 Микель Оярсабаль (пенальти) (84') Кадис: Херемиас Ледесма, Исаак Карселен (Martin Calderon, 85'), Marcos Mauro, Кала Хуан, Альфонсо Эспино, Сальва Санчес, Йенс Йонссон (Milutin Osmajic, 60'), Fali, Алекс Фернандес (Tomas Alarcon, 60'), Альваро Негредо (Alvaro Jimenez, 60'), Рубен Собрино Реал Сосьедад: Александер Исак (Александр Сёрлот, 73'), Микель Оярсабаль (Julen Lobete, 90'), Давид Сильва (Мартин Субименди, 80'), Порту Кристиан (Аднан Янузай, 73'), Микель Мерино, Андер Гевара, Айэн Муньос, Робен Ле Норман, Ариц Элустондо, Андони Горосабель (Хосеба Сальдуа, 90'), Алехандро Ремиро Предупреждения: Альваро Негредо (17'), Альфонсо Эспино (42'), Кала Хуан (55'), Кала Хуан (83')

    В турнирной таблице Примеры «Реал Сосьедад» занимает третье место (9 очков), а «Кадис» — 16-е (2 очка).

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