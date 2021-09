Наставник «Тоттенхэма» признан лучшим тренером АПЛ в августе

Главный тренерпризнан лучшим тренером чемпионата Англии в августе.

В минувшем месяце «шпоры» под руководством португальского специалиста одержали три победы. Лондонская команда обыграла «Манчестер Сити», «Вулверхэмптон» и «Уотфорд» с одинаковым счетом 1:0.

3️⃣ wins, 3️⃣ goals, 3️⃣ clean sheets

👔 Nuno Espirito Santo is your @BarclaysFooty Manager of the Month#PLAwards pic.twitter.com/LjImoj0MNk