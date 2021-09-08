Гильерме: Главное — Россия набрала семь очков за три матча

Вратарь сборной Россиипрокомментировал победу над Мальтой (2:0) в отборочном турнире ЧМ-2022.

«Говорят, что я лучший игрок матча? Я не люблю оценивать. Сыграли на ноль и выиграли — это главное. Я сейчас провел три игры за сборную — играл неплохо, старался. Считаю, что мы все вместе с командой хорошо провели сборы.

Самое главное, что за три матча набрали семь очков. У нас был тяжелый график, даже не было времени, чтобы подготовить команду как требуется. Несмотря на много технических ошибок на поле, главное, что у ребят одна цель — биться и играть достойно», — цитирует Гильерме «Матч ТВ».

После шести туров российская команда набрала 13 очков и находится на втором месте в группе H, отставая от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.