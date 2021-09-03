Колосков поддержал идею ввести потолок зарплат в РПЛ

Почетный президент РФСвысказался об идее ввести потолок зарплат в РПЛ.

«Я поддерживаю идею введения потолка зарплат. Когда человек получает по 5 миллионов евро в год, при этом ничего не выигрывая — это ненормально. Безусловно, надо регулировать уровень заработной платы в профессиональных футбольных клубах.

У наших футболистов слишком высокие зарплаты и очень низкое качество игры. Отсюда и практически полное отсутствие каких-либо результатов на клубном уровне.

Что-то надо делать, однозначно. Но дело в том, что у нас клубы разной организационно-правовой формы. Есть частные, государственные, полностью бюджетные и какие-то общественные организации.

Поэтому трудно найти какой-то единый критерий, чтобы урегулировать уровень заработной платы. Но введение потолка зарплат — хороший первый шаг для решения этой проблемы», — цитирует Колоскова Sport24.