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    Колосков поддержал идею ввести потолок зарплат в РПЛ

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    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об идее ввести потолок зарплат в РПЛ.

    Вячеслав Колосков
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    Вячеслав Колосков

    «Я поддерживаю идею введения потолка зарплат. Когда человек получает по 5 миллионов евро в год, при этом ничего не выигрывая — это ненормально. Безусловно, надо регулировать уровень заработной платы в профессиональных футбольных клубах.

    У наших футболистов слишком высокие зарплаты и очень низкое качество игры. Отсюда и практически полное отсутствие каких-либо результатов на клубном уровне.

    Что-то надо делать, однозначно. Но дело в том, что у нас клубы разной организационно-правовой формы. Есть частные, государственные, полностью бюджетные и какие-то общественные организации.

    Поэтому трудно найти какой-то единый критерий, чтобы урегулировать уровень заработной платы. Но введение потолка зарплат — хороший первый шаг для решения этой проблемы», — цитирует Колоскова Sport24.

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