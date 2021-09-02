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    Канчельскис: Ничья с хорватами — положительный результат

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    Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал ничью с Хорватией (0:0) в отборе ЧМ-2020.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Сейчас самое главное — результат, а не то, как ребята играют. Мы понимаем, что хорваты — топ-команда, поэтому ничья с ними — положительный результат. Потом будем уже требовать какой-то красивой или некрасивой игры.

    Конечно, хотелось бы, чтобы выиграли, но, повторюсь, борьба продолжается. Неважно, как начнешь, главное, как закончишь. Мы сейчас можем все что угодно писать, говорить: что правильно, что неправильно.

    Конечно, видны изменения, по сравнению с предыдущей сборной. Тот, кто не видит этих изменений, не разбирается в футболе. Отношение, желание, борьба. У ребят горели глаза, они бились, было видно их понимание, что игра с хорватами для всех очень важна», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

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