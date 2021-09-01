Карпин не смог объяснить попадание Гильерме в стартовый соствав

Главный тренер сборной Россииподелился комментарием перед матчем отбора ЧМ-2022 с Хорватией.

«Предстартовое волнение и мандраж присутствуют. Это нормальное состояние перед игрой.

Гильерме будет в воротах. Зачем мне объяснения, почему? Кафанов выбрал его. Почему именно Гильерме? Это надо спрашивать у Виталия Витальевича. Я не спрашивал, потому что мне не очень интересно.

Мотивационная речь не готова. Я считаю, что ничего не нужно. По сравнению со вчерашним днем ничего нового не произошло. Что успели с утра? Поотрабатывали некоторые стандартные положения», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».