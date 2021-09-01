ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаУкраина все дальше от Катара. «Желто-синие» вновь остались без победы
  • 21:33
    • «Авангард» стал обладателем Кубка Открытия
  • 20:36
    • Джикия с капитанской повязкой выведет сборную России на матч с Хорватией
  • 21:18
    • Сорокин заключил новый контракт с «Айлендерс»
  • 21:16
    • 2K рассказала о геймплее в NBA 2K22
  • 21:05
    • Райкконен объявил о завершении карьеры по окончании сезона
    Все новости спорта

    Карпин не смог объяснить попадание Гильерме в стартовый соствав

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Хорватии ЧМ-2022 Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился комментарием перед матчем отбора ЧМ-2022 с Хорватией.

    Валерий Карпин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Карпин

    «Предстартовое волнение и мандраж присутствуют. Это нормальное состояние перед игрой.

    Гильерме будет в воротах. Зачем мне объяснения, почему? Кафанов выбрал его. Почему именно Гильерме? Это надо спрашивать у Виталия Витальевича. Я не спрашивал, потому что мне не очень интересно.

  • Джикия с капитанской повязкой выведет сборную России на матч с Хорватией
  • Читайте по теме

    • Мотивационная речь не готова. Я считаю, что ничего не нужно. По сравнению со вчерашним днем ничего нового не произошло. Что успели с утра? Поотрабатывали некоторые стандартные положения», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Россия и Хорватия проведут результативный матч?
  • Россия — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • Сохранит ли Португалия первое место в группе?
  • Португалия — Ирландия. Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • Франция обыграет боснийцев с крупным счетом?
  • Франция — Босния и Герцеговина. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.52
  • Экспресс дня 1 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.34
  • Прогноз на матч Россия — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.32
  • Прогноз на матч Португалия — Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Франция — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Швеция — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Венгрия — Англия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Италия — Болгария
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.24
  • Прогноз на матч Чили — Бразилия
  • Футбол
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Перу — Уругвай
  • Футбол
  • Послезавтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры