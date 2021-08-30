Колосков: Проявленный характер игроков пляжной сборной говорит о потенциале команды

Почетный президент РФСподелился мнением о победе сборной России на чемпионате мира по пляжному футболу в Москве.

«Было мало оптимизма после первых игр, тревожно было за нашу команду. После игры в группе с командой Японии я понял, что команда на правильном пути.

Но то, что ребята во всех играх проявляли характер, вытягивали на жилах проигранные матчи, говорит о том, что команда у нас с огромным потенциалом», — приводит слова Колоскова ТАСС.

Напомним, что сборная России в финале мирового первенства в Москве оказалась сильнее Японии со счетом 5:2.

Россияне в третьей раз в своей истории стали лучшими на ЧМ. Ранее национальная команда побеждала в 2011 и 2013 годах.