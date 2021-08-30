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    Колосков: Проявленный характер игроков пляжной сборной говорит о потенциале команды

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Японии
    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о победе сборной России на чемпионате мира по пляжному футболу в Москве.

    Вячеслав Колосков
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    Вячеслав Колосков

    «Было мало оптимизма после первых игр, тревожно было за нашу команду. После игры в группе с командой Японии я понял, что команда на правильном пути.

    Но то, что ребята во всех играх проявляли характер, вытягивали на жилах проигранные матчи, говорит о том, что команда у нас с огромным потенциалом», — приводит слова Колоскова ТАСС.

    Напомним, что сборная России в финале мирового первенства в Москве оказалась сильнее Японии со счетом 5:2.

    Россияне в третьей раз в своей истории стали лучшими на ЧМ. Ранее национальная команда побеждала в 2011 и 2013 годах.

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