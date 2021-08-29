«Унион» — «Боруссия» М: счет матча 2:1, обзор голов

Счет на 22-й минуте открыли хозяева — отличился Нико Гиссельман. На 41-й минуте нападающий Тайво Авонийи закрепил успел берлинского клуба.
Йонас Хофманн в конце матча сумел забить мяч престижа.
Футбол. Германия. Бундеслига
Унион — Боруссия М 2:1
Голы: 1:0 Нико Гисельман (22'), 2:0 Тайво Авонийи (41') Унион: Андреас Люте, Тимо Баумгартль, Робин Кнохе, Пауль Еккель, Кристофер Триммель, Рани Хедира (Себастьян Грисбек, 83'), Нико Гисельман, Генки Харагути (Юлиан Рюэрсон, 61'), Левин Эцтунали (Седрик Тойхерт, 83'), Макс Крузе (Andreas Voglsammer, 83'), Тайво Авонийи (Kevin Behrens, 73') Боруссия М: Ларс Штиндль, Ханнес Вольф (Патрик Херрман, 46'), Алассан Плеа (Кинан Беннеттс, 71'), Йонас Хофман, Флориан Нойхаус (Ласло Бенеш, 84'), Кристоф Крамер (Денис Закария, 46'), Рами Бенсебаини, Нико Эльведи, Луис Байер, Джозеф Скалли, Ян Зоммер Предупреждения: Генки Харагути (45'), Кристофер Триммель (52')
«Унион» — 8-й в турнирной таблице Бундеслиги с 5 очками, «Боруссия» занимает 15-е место, набрав одно очко.