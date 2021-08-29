Сутормин: Был удивлен вызовом в сборную, не ожидал его

Полузащитник «Зенита»поделился эмоциями от вызова в сборную России.

Хавбек заменит в национальной команде травмированного защитника «Краснодара» Сергея Петрова.

«Предварительно позвонил Валерий Георгиевич Карпин, спросил, готов ли я, если что, приехать в сборную. Сказал, что, конечно, готов. Потом чуть позже все просто подтвердилось. После чего приехал в сборную.

В какой-то степени был даже удивлен вызовом, если честно, не ожидал. Конечно, очень приятно. Теперь надо хорошо работать и оправдывать доверие», — цитирует Сутормина «Матч ТВ».