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    Сутормин: Был удивлен вызовом в сборную, не ожидал его

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    Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился эмоциями от вызова в сборную России.

    Алексей Сутормин
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    Алексей Сутормин

    Хавбек заменит в национальной команде травмированного защитника «Краснодара» Сергея Петрова.

    «Предварительно позвонил Валерий Георгиевич Карпин, спросил, готов ли я, если что, приехать в сборную. Сказал, что, конечно, готов. Потом чуть позже все просто подтвердилось. После чего приехал в сборную.

    В какой-то степени был даже удивлен вызовом, если честно, не ожидал. Конечно, очень приятно. Теперь надо хорошо работать и оправдывать доверие», — цитирует Сутормина «Матч ТВ».

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