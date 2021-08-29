«Барселона» — «Хетафе»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 3-го тура чемпионата Испанииодержала домашнюю победу надсо счетом 2:1.

Каталонцы открыли счет на 2-й минуте. Альба забежал по левому флангу и прострелил в штрафную, Брейтуэйт пропустил мяч, а Серхи Роберто набежал и вогнал мяч в сетку.

Гости отыгрались на 19-й минуте, проведя быструю атаку по центру. Сандро Рамирес дошёл до штрафной, получил обратный пас от партнёра и пробил низом — тер Штеген не дотянулся.

А на 30-й минуте де Йонг сделал пас в штрафную «Хетафе», Мемфис Депай продвинулся вперёд, качнул защитника и хлёстко пробил в нижний угол — голкипер не дотянулся.