«Барселона» — «Хетафе»: счет матча 2:1, обзор голов

Каталонцы открыли счет на 2-й минуте. Альба забежал по левому флангу и прострелил в штрафную, Брейтуэйт пропустил мяч, а Серхи Роберто набежал и вогнал мяч в сетку.
Гости отыгрались на 19-й минуте, проведя быструю атаку по центру. Сандро Рамирес дошёл до штрафной, получил обратный пас от партнёра и пробил низом — тер Штеген не дотянулся.
А на 30-й минуте де Йонг сделал пас в штрафную «Хетафе», Мемфис Депай продвинулся вперёд, качнул защитника и хлёстко пробил в нижний угол — голкипер не дотянулся.
Футбол. Испания. Примера
Барселона — Хетафе 2:1
Голы: 1:0 Серхи Роберто (2'), 1:1 Сандро Рамирес (18'), 2:1 Мемфис Депай (30') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Эмерсон (Серджино Дест, 63'), Рональд Араухо, Клеман Лангле, Жорди Альба, Серхи Роберто (Pablo Gavira, 74'), Серхио Бускетс, Френки де Йонг, Антуан Гризманн (Оскар Мингуэза, 84'), Мемфис Депай, Мартин Брайтвайт (Николас Гонсалес, 74') Хетафе: Сандро Рамирес (Хайме Мата, 61'), Энес Унал (Jose Macias, 76'), Якуб Янкто, Мауро Арамбарри, Неманья Максимович, Карлос Аленья (Давид Тимор, 61'), Матиас Оливера, Стефан Митрович, Даконам Ортега Дьене (Amankwaa Akurugu, 84'), Juan Iglesias (Дамиан Суарес, 46'), Давид Сория Предупреждения: Карлос Аленья (21'), Рональд Араухо (27'), Мемфис Депай (62'), Клеман Лангле (87')