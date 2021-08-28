СМИ: «Зениту» интересен форвард «Бенфики»

Петербургскийрассматривает несколько кандидатур на замену нападающему, сообщает L’Équipe

Ранее появилась информация, что 26-летний форвард согласовал условия личного контракта с французским «Лионом». Но «Зенит», прежде чем отпустить иранца, намерен найти нового нападающего.

В шорт-лист петербургского клуба были включены: Андреа Белотти (сообщалось, что форвард «Торино» не хочет переезжать в Россию), Гаэтан Лаборд (с начала августа новости о возможном трансфере игрока «Монпелье» не появлялись), а также Карлос Винисиус из «Бенфики».

Бразилец прошлый сезон провел на правах аренды в «Тоттенхэме». Он сыграл девять матчей в АПЛ и забил один гол, всего в 22 играх за «шпор» во всех турнирах он забил 10 голов.

В сезоне-2019/20 в составе «Бенфики» Винисиус забил 18 голов в 32 матчах чемпионата Португалии и разделил звание лучшего бомбардира первенства с одноклубником Пицци и Мехди Тареми, который тогда представлял «Риу Аве».

Transfermarkt оценивает 26-летнего Карлоса Винисиуса в 18 миллионов евро.