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    «Манчестер Сити» представил статуи Компани и Сильвы

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    «Манчестер Сити» на своей странице в Twitter представил статуи экс-игроков команды Венсана Компани и Давида Сильвы.

    Статуя Венсана Компани
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    Статуя Венсана Компани

    Они появятся перед стадионом 28 августа накануне матча третьего тура английской Премьер-лиги против «Арсенала».

    Автором проекта стал выпускник Художественной академии Глазго Энди Скотт. Скульптуры выполнены из тысяч сваренных кусков оцинкованной стали, ночью они будут подсвечены синим цветом.

    Компани выступал за «Манчестер Сити» с 2008 по 2019 год, Сильва — с 2010 по 2020-й. С командой они выиграли четыре чемпионских трофея и два Кубка Англии.

    В 2022 году планируется открыть памятник в честь Серхио Агуэро.

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