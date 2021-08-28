«Манчестер Сити» представил статуи Компани и Сильвы

«Манчестер Сити» на своей странице в Twitter представил статуи экс-игроков команды

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Статуя Венсана Компани Фото: mancity.com

Они появятся перед стадионом 28 августа накануне матча третьего тура английской Премьер-лиги против «Арсенала».

Автором проекта стал выпускник Художественной академии Глазго Энди Скотт. Скульптуры выполнены из тысяч сваренных кусков оцинкованной стали, ночью они будут подсвечены синим цветом.

Компани выступал за «Манчестер Сити» с 2008 по 2019 год, Сильва — с 2010 по 2020-й. С командой они выиграли четыре чемпионских трофея и два Кубка Англии.

В 2022 году планируется открыть памятник в честь Серхио Агуэро.