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    Гвардиола об Артете: Я знаю уровень его компетентности как тренера и как лидера

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    Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поддержал своего коллегу Микеля Артету, после разгромного поражения «Арсенала» со счетом 0:5.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Артета знает, как я его люблю. За два или три года, что он был в "Манчестер Сити", он сыграл важную роль в том, что мы построили. Люди хотят результатов сразу же, с теми игроками, которые у него были сегодня. Бен Уайт, Томас Парти отсутствовали, многие игроки, которых они купили, отсутствовали, а без этого сложно.

    Я знаю уровень его компетентности как тренера и как лидера. Когда все вернутся, он будет отлично выполнять свою работу. Я знаю это, потому что знаком с ним, знаю, какую работу он может выполнять», — сказал Гвардиола BBC.

    «Арсенал» проиграл все три стартовых матча в АПЛ и еще не забил ни одного гола.

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