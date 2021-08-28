Гвардиола об Артете: Я знаю уровень его компетентности как тренера и как лидера

Наставник «Манчестер Сити»поддержал своего коллегу, после разгромного поражения «Арсенала» со счетом 0:5.

«Артета знает, как я его люблю. За два или три года, что он был в "Манчестер Сити", он сыграл важную роль в том, что мы построили. Люди хотят результатов сразу же, с теми игроками, которые у него были сегодня. Бен Уайт, Томас Парти отсутствовали, многие игроки, которых они купили, отсутствовали, а без этого сложно.

Я знаю уровень его компетентности как тренера и как лидера. Когда все вернутся, он будет отлично выполнять свою работу. Я знаю это, потому что знаком с ним, знаю, какую работу он может выполнять», — сказал Гвардиола BBC.

«Арсенал» проиграл все три стартовых матча в АПЛ и еще не забил ни одного гола.