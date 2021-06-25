Скаут «Эвертон» рассказал, как одним жестом ответил на вопрос о Смолове

Бывший скаут «Эвертона»рассказал, что у английского клуба был интерес к нападающему «Локомотива»

«В "Эвертоне" у меня спрашивали про Смолова. Мое мнение. Но я одним движением своей головы дал ответ. Вот так вот и обсудили игрока. По логике это ведь тоже был, скажем так, "интерес".

Российская система не стимулирует игроков уезжать куда-то. Потому что это риск, больше работы, неизвестность и, скорее всего, на первом этапе меньшее количество денег.

Поэтому сами парни, те, кто учит их жизни, клубы делают все, чтобы футболисты оставались и застревали в России. И постепенно становились неинтересными европейским клубам», — приводит слова Кучерова «Матч ТВ».