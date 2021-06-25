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    Скаут «Эвертон» рассказал, как одним жестом ответил на вопрос о Смолове

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    Бывший скаут «Эвертона» Павел Кучеров рассказал, что у английского клуба был интерес к нападающему «Локомотива» Федору Смолову.

    Федор Смолов
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    Федор Смолов

    «В "Эвертоне" у меня спрашивали про Смолова. Мое мнение. Но я одним движением своей головы дал ответ. Вот так вот и обсудили игрока. По логике это ведь тоже был, скажем так, "интерес".

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    • Российская система не стимулирует игроков уезжать куда-то. Потому что это риск, больше работы, неизвестность и, скорее всего, на первом этапе меньшее количество денег.

    Поэтому сами парни, те, кто учит их жизни, клубы делают все, чтобы футболисты оставались и застревали в России. И постепенно становились неинтересными европейским клубам», — приводит слова Кучерова «Матч ТВ».

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