Манчини практически определился с составом на игру против Австрии

Главный тренер сборной Италиинакануне матча с Австрией в 1/8 финала Евро-2020 заявил о важности избежать ошибок.

«Все хорошо. Играть на "Уэмбли" приятно. У нас есть игроки, которые никогда здесь не были. Они будут рады провести матч на таком стадионе. Когда ты играешь в футбол, хочешь оказаться на такой арене. К такому храму футбола надо относиться с уважением. Уверен, парни завтра сыграют хорошо.

Мы спокойны. У нас много хороших игроков. Все, кто играет, продолжат делать то, что делали до этого. Подождем завтрашнего дня, чтобы оценить состояние тех, кто под вопросом, но состав более-менее ясен.

Австрия — классная команда, играющая в агрессивный футбол. Нам надо будет провести очень хороший матч. Начинается плей-офф, и здесь ошибки недопустимы, в этом прелесть этих чемпионатов. Ты должен доказать, что сильнее, и ничего более», — приводит слова Манчини официальный сайт УЕФА.

Все прогнозы на Евро-2020

Матч Италия — Австрия состоится 26 июня в Лондоне и начнется в 22:00 мск.