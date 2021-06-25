Боливия — Уругвай. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (25.06.2021)

В 00:00 в группе A Кубка Америки-2021 начнётся матч

Составы команд:

«Боливия»: Карлос Лампе, Jairo Quinteros, Адриан Джузино, Moises Villarroel, Роберто Фернандес, Лионель Хустиньяно, Juan Carlos Arce, Эрвин Сааведра, Рамиро Вака, Rodrigo Ramallo, Jeyson Chura.

«Уругвай»: Фернандо Муслера, Хосе Хименес, Диего Годин, Наитан Нандес, Matias Vina, Матиас Весино, Nicolas de la Cruz, Хиорхьян де Арраскаета, Федерико Вальверде, Луис Суарес, Эдинсон Кавани.

Предыдущий матч соперников: «Уругвай» — «Боливия» 4:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Боливия» — «Уругвай» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.92.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. Матч между командами «Боливия» и «Уругвай» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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