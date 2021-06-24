Отец Влашича заявил о важности нового вызова для Николы

Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКАвысказался о возможном уходе сына из московского клуба.

«Россия и Москва прекрасны. О стране и городе могу говорить только в превосходной степени. Но есть лиги и клубы получше, и неплохо бы играть поближе к дому.

Никола много сделал для ЦСКА и многого добился на индивидуальном уровне, хотя команда не всегда могла следовать за ним.

Я бы сказал, ему нужны новые вызовы», — приводит слова Влашича-старшего Slobodna Dalmacija.

Влашич выступает за ЦСКА с лета 2019 года. В сезоне 2020/21 23-летний игрок провел 34 матча, в которых забил 12 голов и сделал 6 результативных передач.