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    Торрес: Сборная Хорватии заняла второе место на ЧМ-2018 — это топ-команда

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    Нападающий сборной Испании Ферран Торрес поделился впечатлениями от выхода в 1/8 финала.

    Ферран Торрес
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    Ферран Торрес

    Матч 1/8 финала с Хорватией пройдет 28 июня в Копенгагене.

    «С самого первого дня, когда мы только собрались, было очевидно, что мы работаем на максимуме и это будет вознаграждено.

    В среду против сборной Словакии этот труд принес свои плоды, и теперь нам нужно продолжать подготовку в прежнем режиме.

    Сборная Хорватии заняла второе место на чемпионате мира — это топ-команда. Уверены в том, что она будет серьезным соперником. К успеху приведет усиленная работа и стремление к победе в Копенгагене.

    Игровая философия сборной Испании заключается в чувстве локтя со своими партнерами по команде. Этот путь и привел нас сюда — нужно двигаться по нему дальше.

    Играть вместе с Серхио Бускетсом для меня — одно удовольствие. Он один их тех великих футболистов, кто облегчает на поле задачу своим партнерам.

    Всем нам нужно просто наслаждаться игрой с Буси в одной команде, пока у нас есть такая возможность.

    Очевидно, что нам необходимо отрабатывать 11-метровые удары и займемся этим. Но это не та ситуация, которая должна тревожить.

    Мы работаем над тем, чтобы вернуть все под свой контроль. Что же касается забитого мною мяча с игры, это был эмоциональный момент», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

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