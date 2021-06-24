Фетисов: Черчесов внес яркость в наш футбол

Двукратный олимпийский чемпионназвал позором выступление футбольной сборной России на Евро-2020.

Сборная России под руководством Станислава Черчесова заняла последнее место в группе, не сумев выйти в плей-офф.

«Позор! Не надо подбирать слова. Да и тут не сам результат, а то, как это все произошло. Безвольно и бесхарактерно.

Должен ли уйти Станислав Черчесов? От любви до ненависти один шаг. Он внес яркость в наш футбол. Но у у всех тренеров одна участь. Его назначают, чтобы потом уволить. Вопрос времени.

Я с уважением отношусь к Станиславу Саламовичу. Он имеет европейское футбольное образование. Плюс у него есть харизма. Но так случилось... У меня сейчас нет четкого ответа на вопрос.

Если Черчесов останется, жто решение меня никак бы не раздражало. Но его принимаю не я. Да и где найти футболистов, которые будут биться за страну от первой до последней секунды?

Да, это требует воспитания на уровне детской школы. И нужны тренеры, которые будут получать достойную зарплату. Они должны понимать, что, воспитав футболиста, будут такими же знаменитыми, как и их воспитанники.

Я понимаю, как это все изменить. Но будут ли слушать — это другой вопрос. У нас есть многое с точки зрения инфраструктуры, вопрос — как это все использовать.

Нужна понятная стратегия и система, которая будет развивать футболистов. У нас это все когда-то было... Нельзя просто заливать все деньгами! Нужен сам воспитательный процесс», — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Черчесов не собирается подавать в отставку.