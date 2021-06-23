Луис Энрике: Когда вытащишь пробку — шампанское льется рекой

Главный тренер сборной Испаниипрокомментировал победу над Словакией (5:0) в матче 3-го тура Евро-2020.

В двух предыдущих матчах испанцы забили лишь один гол, дважды сыграв вничью.

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«У нас не все складывалось, но я удовлетворен. Мы порадовали болельщиков, и мои игроки довольны результатом.

Атмосфера была великолепная, и теперь мы очень ждем следующего матча.

Я всех предупредил, что, когда вытащишь пробку, шампанское льется рекой — в переносном смысле.

Это как раз то, что случилось сегодня. Но нам еще есть над чем работать», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Календарь и таблица Евро-2020

В первом раунде плей-офф сборная Испании сыграет с командой Хорватии. Встреча пройдет 28 июня на арене «Паркен» в Копенгагене и начнется в 19:00 мск.