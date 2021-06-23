Быстров о Черчесове: Зачем надо было вешать нам эту лапшу?

Бывший футболист сборной Россиираскритиковал главного тренера национальной команды

«Никуда мы не идем. Если человек везет сборную на чемпионат и говорит, что я готовил ее все-таки к третьему матчу, то есть он решил все решить последним матчем. Не понимаю просто.

Ну ладно, первый матч проиграли, но во втором разгромили бы финнов и были бы хорошие шансы выйти с третьего места. Но мы вырвали эту победу скребя зубами, а потом поехали в Данию в пиковом состоянии, а там проиграли с разгромным счетом.

О чем это говорит? И зачем нам это говорить, лапшу нам эту вешать? Для чего, для того, чтобы остаться дальше и работать со сборной? Ну если ты не верил в своих футболистов и вез туда, тогда зачем?

Мы не увидели никого нового. Сколько раз мы просили посмотреть, может быть, какие-то новые связки. Но не было игры, а нам говорили, чтобы подождали, а результат будет. Результат будет — заткнетесь. Где? Ни результата, ни игры — ничего мы не увидели», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».