РПЛ отреагировала на ограничительные меры московский властей

Российская Премьер-лига отреагировала на новость о том, что московские власти ввели в столице запрет на концерты, зрелищные, развлекательные и спортивные мероприятия с одновременным присутствием более 500 человек.

В лиге подчеркнули, что пока преждевременно говорить о недопуске болельщиков на матчи чемпионата России.

«Лига ознакомилась с новым комплексом ограничительных мер, введенных московскими властями. Говорить о том, как эти меры отразятся на допуске зрителей на матчи РПЛ сезона-2021/22, который стартует 24-25 июля, пока преждевременно.

Лига и клубы следят за развитием ситуации. Надеемся, что принятые решения позволят улучшить эпидемиологическую ситуацию», — приводит слова заявления РПЛ «Р-Спорт».