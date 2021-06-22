Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андреас КристенсенГерой дня: Андреас Кристенсен
  • 13:51
    • Два игрока сборной Англии изолированы на неделю из-за подозрений на коронавирус
  • 13:24
    • Шубенков оправдан по делу о нарушении антидопинговых правил
  • 16:34
    • РПЛ отреагировала на ограничительные меры московский властей
  • 16:06
    • Ротенберг стал генеральным директором СКА
  • 13:39
    • СМИ: Черчесов не планирует подавать в отставку
    Все новости спорта

    РПЛ отреагировала на ограничительные меры московский властей

    Футбол РПЛ Футбол РоссииКоронавирус в спорте Между тем Болельщики Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Российская Премьер-лига отреагировала на новость о том, что московские власти ввели в столице запрет на концерты, зрелищные, развлекательные и спортивные мероприятия с одновременным присутствием более 500 человек.

    Российские болельщики
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Российские болельщики

    В лиге подчеркнули, что пока преждевременно говорить о недопуске болельщиков на матчи чемпионата России.

    «Лига ознакомилась с новым комплексом ограничительных мер, введенных московскими властями. Говорить о том, как эти меры отразятся на допуске зрителей на матчи РПЛ сезона-2021/22, который стартует 24-25 июля, пока преждевременно.

    Лига и клубы следят за развитием ситуации. Надеемся, что принятые решения позволят улучшить эпидемиологическую ситуацию», — приводит слова заявления РПЛ «Р-Спорт».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Повторит ли сборная Англии разгром чехов на «Уэмбли»?
  • Чехия — Англия. Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Хорватия обыграет Шотландию и ворвется в плей-офф Евро-2020?
  • Хорватия — Шотландия. Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • Франция выиграет у Португалии с крупным счетом?
  • Португалия — Франция. Прогноз и ставки
  • 3.38
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.99
  • Экспресс дня 22 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Чехия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Хорватия — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.38
  • Прогноз на матч Португалия — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Словакия — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Бразилия — Колумбия
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Швеция — Польша
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Германия — Венгрия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.72
  • Прогноз на матч Ванкувер Уайткэпс — Лос-Анджелес Гэлакси
  • Футбол
  • Послезавтра в 05:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры