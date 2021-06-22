РПЛ отреагировала на ограничительные меры московский властей

Российские болельщики Фото: globallookpress.com
В лиге подчеркнули, что пока преждевременно говорить о недопуске болельщиков на матчи чемпионата России.
«Лига ознакомилась с новым комплексом ограничительных мер, введенных московскими властями. Говорить о том, как эти меры отразятся на допуске зрителей на матчи РПЛ сезона-2021/22, который стартует 24-25 июля, пока преждевременно.
Лига и клубы следят за развитием ситуации. Надеемся, что принятые решения позволят улучшить эпидемиологическую ситуацию», — приводит слова заявления РПЛ «Р-Спорт».