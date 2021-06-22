Генич о сборной России: С этими футболистами можно было играть иначе

Известный комментаторназвал причины крупного поражения сборнойот Дании (1:4) в заключительном туре группового этапа чемпионата Европы.

«Причина в том, что мы просто хуже играем в футбол, чем команды, которые были в нашей группе. Особенно это касается бельгийцев. Изначально было понятно, что они — совсем другая лига, мы им не конкуренты.

Предпосылок к удачной игре с датчанами также было не много. Хотя по первому тайму можно согласиться с Черчесовым — до определенного момента план на игру работал.

Что касается итогового результата по турниру — мы набрали столько же очков, сколько Финляндия и Дания, лишь по дополнительным показателям отправившись домой. Хотя лично я изначально не витал в облаках и не рассчитывал на второе место.

Можно ли добиваться большего с таким подбором футболистов? Конечно, можно. Но, наверное, это не задача главного тренера сборной — научить футболистов правильно действовать в позиционной атаке. Хотя Роберто Манчини сейчас посмеялся бы мне в лицо: у него собраны футболисты из абсолютно разных команд, при этом мы видим, что Италия — одна из самых сбалансированных сборных на турнире, здорово обороняется и разнообразно атакует.

Что касается сборной России — то с этим подбором игроков можно было играть чуть-чуть иначе. Например, вариант Миранчука вместе с Головиным можно было почаще и пораньше наигрывать.

К сожалению, так у нас получается — то, над чем мы работаем, не приносит дивидендов на большом турнире. Если вспомнить ЧМ-2018, там помог случай: была травма Дзагоева, неважная форма Смолова и супермотивация Дзюбы, которые заставили действовать в другой манере.

Сейчас мы наигрывали одного вратаря, а играл другой. Травма Кудряшова заставила рассматривать другие варианты. В решающей игре мы выходим играть в два нападающих только на последние 30 минут. То есть всё очень сумбурно и, как кажется, плана Б у нашей команды не было.

Нет, были и интересные ходы — перевод Баринова из опорной зоны или Кузяев, закрывающий всю левую бровку. Но в целом от этой сборной остается какое-то чувство недосказанности. Кажется, с перестроением команды мы опоздали. И, увы, если говорить о звездах РПЛ, то видно, что на большой европейской арене не все подтверждают свой статус и уровень», — приводит слова Генича «Матч ТВ».