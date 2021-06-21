Юран: Сборной России будет очень сложно в игре с датчанами

Главный тренер «СКА-Хабаровска»рассказал, за счет чего сборная России сможет победить команду Дании в матче третьего тура чемпионата Европы-2020.

«У датчан команда хорошего уровня. К тому же будут играть дома, при поддержке трибун. Сборной России будет очень сложно. Одолеть Данию можно, если каждый российский футболист будет все 90 минут дорабатывать до конца любой эпизод, играть его на максимуме.

Датчане понимают, что на кону стоит выход из группы, поэтому будут играть с максимальной отдачей. И нам надо реализовывать любые моменты и полумоменты у ворот соперника, даже если их будет немного. А с теми же финнами мы не всегда их использовали, поэтому игра была довольно нервной.

С Данией нужно поправлять реализацию плюс максимально внимательно сыграть в обороне, минимизируя ошибки», — цитируют Юрана «Известия».

Прогноз на матч Россия — Дания

Матч Россия — Дания пройдет 21 июня в Копенгагене и начнется в 22:00 по московскому времени.