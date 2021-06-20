Йылмаз: Мы не смогли сыграть на уровне чемпионата Европы

Нападающий сборной Турциипрокомментировал поражение от Швейцарии (1:3).

Турция с 0 очком и разницей мячей 1-8 заняла последнее место в группе А, став первой командой, вылетевшей с турнира.

«Должен признать, что мы не смогли сыграть на уровне, соответствующем такому крупному турниру.

Мы вышли на ЕВРО, мы хорошо выступаем в отборочном турнире чемпионата мира, но я вижу, что нам еще нужно учиться играть на таких турнирах. Нам нужно усвоить этот урок.

С первым пропущенным голом нам не повезло. Игра могла бы пойти по-другому. Но нам нужно прибавлять, и даже просто признать это — уже шаг вперед», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.