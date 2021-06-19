Лёв: Мы бились блестяще, продемонстрировав высокий боевой дух

Йоахим Лев Фото: globallookpress.com
«В минувшие дни мы говорили о нескольких моментах. После матча со сборной Франции мы все еще искали нужный баланс и знали, в чем нам нужно прибавить для создания голевых моментов.
Мы бились блестяще, продемонстрировав высокий боевой дух. Против по-настоящему сильного соперника у нас прошло множество хороших атак», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.
Сборные Германии и Португалии после двух туров набрали по 3 очка и делят второе-третье места в турнирной таблице.
В третьем туре 23 июня Португалия сыграет с Францией, а Германия — с Венгрией.