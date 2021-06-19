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    Хаверц: Нужно продолжать в том же духе

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    Нападающий сборной Германии Кай Хаверц высказал мнение о матче с Португалией (4:2) в рамках 2-го тура Евро-2020.

    Кай Хаверц
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    Кай Хаверц

    «На мой взгляд, матч со сборной Франции получился неплохим, мы сыграли в хороший футбол. На сей раз у нас было больше голевых моментов, и мы наступали.

    Сегодня можно быть довольным, но впереди у нас важнейший матч. Нужно продолжать в том же духе», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Сборные Германии и Португалии после двух туров набрали по 3 очка и делят второе-третье места в турнирной таблице.

    В третьем туре 23 июня Португалия сыграет с Францией, а Германия — с Венгрией.

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