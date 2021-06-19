Хаверц: Нужно продолжать в том же духе

Нападающий сборной Германиивысказал мнение о матче с Португалией (4:2) в рамках 2-го тура Евро-2020.

«На мой взгляд, матч со сборной Франции получился неплохим, мы сыграли в хороший футбол. На сей раз у нас было больше голевых моментов, и мы наступали.

Сегодня можно быть довольным, но впереди у нас важнейший матч. Нужно продолжать в том же духе», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Календарь и таблица Евро-2020

Сборные Германии и Португалии после двух туров набрали по 3 очка и делят второе-третье места в турнирной таблице.

В третьем туре 23 июня Португалия сыграет с Францией, а Германия — с Венгрией.