Хаверц: Нужно продолжать в том же духе

Кай Хаверц Фото: globallookpress.com
«На мой взгляд, матч со сборной Франции получился неплохим, мы сыграли в хороший футбол. На сей раз у нас было больше голевых моментов, и мы наступали.
Сегодня можно быть довольным, но впереди у нас важнейший матч. Нужно продолжать в том же духе», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.
Сборные Германии и Португалии после двух туров набрали по 3 очка и делят второе-третье места в турнирной таблице.
В третьем туре 23 июня Португалия сыграет с Францией, а Германия — с Венгрией.