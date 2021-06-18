Семин: Если играть с Данией так, как с Финляндией, этого не хватит

Российский тренервысказался о предстоящем матче национальной команды с Данией в заключительном 3-м туре группового этапа чемпионата Европы-2020.

«Как играть с датчанами, знает Черчесов и команда. Наши рекомендации не нужны.

Дания — очень серьезный соперник, к тому же они будут очень злыми. У них нет очков, а они хотят бороться за Кубок Европы. Сборная Дании — команда очень хорошего уровня, там игроки топ-клубов.

Очень сложный матч для нашей сборной, но легких не бывает. Наверное, какие-то эпизоды в игре с Финляндией были неплохими.

Приблизительный состав, думаю, сохранится. Но если играть так же, то с Данией этого не хватит. Надо лучше», — сказал Семин «Матч ТВ».

Матч Россия–Дания пройдет 21 июня в Копенгагене и начнется в 22:00 по московскому времени.