Семин: Если играть с Данией так, как с Финляндией, этого не хватит

Юрий Семин Фото: globallookpress.com
«Как играть с датчанами, знает Черчесов и команда. Наши рекомендации не нужны.
Дания — очень серьезный соперник, к тому же они будут очень злыми. У них нет очков, а они хотят бороться за Кубок Европы. Сборная Дании — команда очень хорошего уровня, там игроки топ-клубов.
Очень сложный матч для нашей сборной, но легких не бывает. Наверное, какие-то эпизоды в игре с Финляндией были неплохими.
Приблизительный состав, думаю, сохранится. Но если играть так же, то с Данией этого не хватит. Надо лучше», — сказал Семин «Матч ТВ».
Матч Россия–Дания пройдет 21 июня в Копенгагене и начнется в 22:00 по московскому времени.