Тренер Чехии: Мы не хотим играть с Хорватией на ничью

Ярослав Шилгавы Фото: globallookpress.com
Чехи в первом матче чемпионата Европы обыграли Шотландию (2:0), а хорваты проиграли Англии (0:1).
«Наше желание очевидно — мы хотим выйти из группы. Одного очка в двух оставшихся матчах может оказаться достаточно, но мы не хотим играть на ничью.
Чтобы добиться успеха, мы должны снова показать классную командную игру. И, может быть, еще что-то побольше.
У хорватов много футболистов, которые любят владеть мячом, комбинировать, разгонять атаки и развивать их дальше.
Очень сложный соперник. Я считаю их одного из двух фаворитов группы. Мы — следующие по счету, третьи», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.