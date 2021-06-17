Тренер Чехии: Мы не хотим играть с Хорватией на ничью

Главный тренер сборной Чехииподелился ожиданиями от предстоящего матча с Хорватией во 2-м туре Евро-2020.

Чехи в первом матче чемпионата Европы обыграли Шотландию (2:0), а хорваты проиграли Англии (0:1).

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«Наше желание очевидно — мы хотим выйти из группы. Одного очка в двух оставшихся матчах может оказаться достаточно, но мы не хотим играть на ничью.

Чтобы добиться успеха, мы должны снова показать классную командную игру. И, может быть, еще что-то побольше.

У хорватов много футболистов, которые любят владеть мячом, комбинировать, разгонять атаки и развивать их дальше.

Очень сложный соперник. Я считаю их одного из двух фаворитов группы. Мы — следующие по счету, третьи», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.