Черышев-старший: Денис немножко расстроился, хотел выйти на поле и помочь команде

30-летний футболист попал в заявку команды, но не вышел на поле. D матче с Бельгией Черышев вышел на замену в конце первого тайма, но был заменен после перерыва.
«Я очень рад, что сборная России наконец-то победила, давно не выигрывала на чемпионатах Европы.
Это, в первую очередь, одна из важных побед для нас. У нас появляется шанс выйти из группы, это очень хорошо.
Денис немножко расстроился, хотел выйти на поле и помочь команде. Но мы прекрасно понимаем, что сейчас не надо переходить на личности, главное — победы нашей сборной.
Я Дениса только поддержал, сказал, что нужно удержать все эмоции и готовиться к следующему матчу.
У нас был разговор с сыном еще перед чемпионатом мира, он сказал замечательную вещь: "Пап, выйду на поле, пускай будет пять минут, четыре или три, но я отдамся полностью".
Этот настрой сидит в нем», — сказал Дмитрий Черышев «Матч ТВ».