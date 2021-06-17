Черышев-старший: Денис немножко расстроился, хотел выйти на поле и помочь команде

Тренер, отец полузащитника сборной России, подвел итоги матча национальной команды против Финляндии (1:0) на Евро-2020.

30-летний футболист попал в заявку команды, но не вышел на поле. D матче с Бельгией Черышев вышел на замену в конце первого тайма, но был заменен после перерыва.

«Я очень рад, что сборная России наконец-то победила, давно не выигрывала на чемпионатах Европы.

Это, в первую очередь, одна из важных побед для нас. У нас появляется шанс выйти из группы, это очень хорошо.

Денис немножко расстроился, хотел выйти на поле и помочь команде. Но мы прекрасно понимаем, что сейчас не надо переходить на личности, главное — победы нашей сборной.

Я Дениса только поддержал, сказал, что нужно удержать все эмоции и готовиться к следующему матчу.

У нас был разговор с сыном еще перед чемпионатом мира, он сказал замечательную вещь: "Пап, выйду на поле, пускай будет пять минут, четыре или три, но я отдамся полностью".

Этот настрой сидит в нем», — сказал Дмитрий Черышев «Матч ТВ».