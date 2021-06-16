«Валенсия» нацелилась на форварда «Спартака»

проявляет интерес к аргентинскому нападающему московского, сообщает Super Deporte.

По данным источника, испанский клуб следит за футболистом на протяжении некоторого времени. Отмечается, что «летучие мыши» попробуют приобрести форварда в летнее трансферное окно.

Напомним, в минувшем сезоне форвард провел 25 матчей за «красно-белых» в РПЛ, забил девять голов и отдал одну результативную передачу.

Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. По данным портала Transfermarkt его трансферная стоимость составляет семь миллионов евро.