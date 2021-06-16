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    «Валенсия» нацелилась на форварда «Спартака»

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    «Валенсия» проявляет интерес к аргентинскому нападающему московского «Спартака» Эсекьелю Понсе, сообщает Super Deporte.

    Эсекьель Понсе
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    Эсекьель Понсе

    По данным источника, испанский клуб следит за футболистом на протяжении некоторого времени. Отмечается, что «летучие мыши» попробуют приобрести форварда в летнее трансферное окно.

    Напомним, в минувшем сезоне форвард провел 25 матчей за «красно-белых» в РПЛ, забил девять голов и отдал одну результативную передачу.

    Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. По данным портала Transfermarkt его трансферная стоимость составляет семь миллионов евро.

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