Быстров рассказал, как России обыграть финнов

Бывший футболист сборной Россииподелился ожиданиями от предстоящего матча сво втором туре группового этапа Евро.

«Наша команда не сильна какими-то индивидуальностями. У нас нет таких футболистов, которые играли за голландцев против Украины. У нас есть команда.

Как эту команду выстроить, чтобы все были в хорошем состоянии — вот проблема.

Даже несмотря на состояние свое, каждый может выйти на поле и отдать все, выжать из себя 100-200%, пусть хоть двадцать минут сыграет.

Здесь обязательно надо забить быстрый гол финнам», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Матч Финляндия — Россия состоится 16 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 16:00 мск.