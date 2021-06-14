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    Быстров рассказал, как России обыграть финнов

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    Бывший футболист сборной России Владимир Быстров поделился ожиданиями от предстоящего матча с Финляндией во втором туре группового этапа Евро.

    Владимир Быстров
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    Владимир Быстров

    «Наша команда не сильна какими-то индивидуальностями. У нас нет таких футболистов, которые играли за голландцев против Украины. У нас есть команда.

    Как эту команду выстроить, чтобы все были в хорошем состоянии — вот проблема.

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    • Даже несмотря на состояние свое, каждый может выйти на поле и отдать все, выжать из себя 100-200%, пусть хоть двадцать минут сыграет.

    Здесь обязательно надо забить быстрый гол финнам», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

    Матч Финляндия — Россия состоится 16 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 16:00 мск.

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