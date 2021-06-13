Саутгейт: Не дали Хорватии создать много моментов и выглядели опасно впереди

Главный тренер сборной Англиипрокомментировал победу над(1:0) в матче 1-го тура чемпионата Европы по футболу.

«Игроки отлично справились с давлением в этом непростом и очень важном матче.

Все прогнозы на Евро-2020

С первых минут, несмотря на палящее солнце, они быстро вошли в игру и отлично смотрелись на протяжении всего поединка.

Большую часть матча мы контролировали игру, не дали Хорватии создать много моментов и выглядели опасно впереди.

Главное было держать под давлением полузащитников Хорватии, и нам это удалось.

Это ограничило им возможности для комбинационной игры, а с длинными передачами отлично справлялись наши защитники, которые к тому же хорошо читали игру.

Это был один из тех матчей, когда каждый игрок, кто выходит на поле, отлично вписывается в игру.

Я очень рад за Рахима Стерлинга. От него исходила опасность на протяжении всей игры. Его результативность говорит нам о том, что мы должны верить в него.

Я думаю, что он был очень мотивирован доказать это», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Календарь и таблица Евро-2020

Англичане набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы D. У хорватов пока ноль очков. Также в этой группе выступают Чехия и Шотландия.

Во втором туре 18 июня Хорватия встретится с Чехией. Англия в этот же день сразится с Шотландией.