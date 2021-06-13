Сенников: В матче с Бельгией Черчесов не угадал с расстановкой, да и с выбором состава

Бывший защитник сборной Россииподелился мнением о матче Евро-2020(3:0).

«Конечно, я ждал от сборной большего. Не думал, что счет получится таким разгромным, потому что групповой турнир короткий, всего три матча, и каждый пропущенный мяч может сыграть свою роль при равенстве очков.

Хотел, чтобы мы не так крупно проиграли. Есть досада. Но перед матчем было понятно, что шансы бельгийцев намного предпочтительнее наших.

У нас мяч плохо держался. Мы не могли отдать несколько передач вперед подряд. С самого начала стали делать на Дзюбу длинные забросы. Но никакого подбора не было.

Мы доходили до штрафной, разворачивались и отдавали пас назад. Я не понимаю этого. Наверное, надо ставить игроков, которые будут идти в штрафную и без боязни обыгрывать соперников.

Черчесов, на мой взгляд, не угадал с расстановкой в этом матче, да и с выбором состава. Зобнин в роли правого атакующего игрока…

Даже не знаю, что сказать. Это вообще не его позиция. Почему не поставить его в опорную зону, где он показывает отличный футбол?

До этого мы играли в три центральных защитника, а здесь сыграли в два. Естественно, из центральной зоны нам и забили.

Какая-то паника появилась, мне кажется. Давай этого, давай другого. Не было определенности. Выпустили много футболистов, но ничего не поменялось.

Команда не получила ни одной желтой карточки. Что это за футбол? Надо агрессивнее играть.

Первый и второй мяч мы получили из-за своих ошибок. Шунин не туда сбросил мяч после удара. Никакого рикошета не было. Поймай его спокойно — и все. Вот это обидно.

Команда просто не бежала, если сравнивать с чемпионатом мира. Сейчас объем работы вообще никто не дал», — сказал Сенников изданию «Плеймейкер».