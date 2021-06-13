Канада, Панама и Сальвадор добились побед в квалификации на ЧМ-2022

Сборнаяв первом матче второго раунда квалификации на ЧМ-2022 на выезде обыграласо счетом 1:0. Единственный гол на 14-й минуте забил форвард «Бешикташа» Кайл Ларин.

Также сборная Кюрасао на данном этапе уступила вне родных стен Панаме со счетом 1:2. На голы Альберто Кинтеро и Сесилио Ватермана гости ответили точным ударом Рангело Янги.

Еще сборная Сальвадора разгромила в гостях национальную команду Сент-Китс и Невис со счетом 4:0.

Ответные поединки пройдут 16 июня.

Победители второго раунда выйдут в третий раунд, где восемь команд разыграют три прямые путевки на чемпионат мира-2022, а также одно место гарантирует участие в стыковых матчах за выход на мировое первенство.