Беллингем стал самым молодым футболистом в истории Евро

Полузащитник сборной Англиистал самым молодым футболистом, когда-либо игравшим в финальной части чемпионата Европы, сообщает Opta.

На 82-й минуте матча против Хорватии на Евро-2020 Беллингем вышел на замену, сменив нападающего Гарри Кейна.

На момент игры возраст полузащитника составляет 17 лет и 349 дней. Также он стал самым молодым английским футболистом в истории, выходившим на поле в матче чемпионата Европы.

