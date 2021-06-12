Петкович не исключил более легкого поединка против Италии

Главный тренер сборной Швейцариипрокомментировал ничью против Уэльса (1:1) на Евро-2020.

«Мы открыли счет, но не смогли воспользоваться своим шансом. Порой мы были пассивны. Уэльс больше рисковал. Они смогли воздействовать на игру. Мы хотели играть в свой футбол. Я хотел, чтобы наша команда шла вперед. Но надо понимать, что у соперника очень качественная команда.

Мы хотели одержать победу в этом матче. Но он завершился вничью. Мы не могли использовать свои шансы. Но это чемпионат Европы, и здесь нет слабых соперников. В следующих матчах мы должны постараться заработать больше очков.

Календарь и таблица Евро-2020

Шердан Шакири важен для нас. Мне хотелось бы, чтобы он играл в полузащите более стабильно. Он понадобится нам в следующих матчах.

Мы попали в тяжелую группу. Италия ее фаворит. Мы должны играть лучше, должны лучше пользоваться эпизодами. Пока мы не потеряли шансы на выход. Нас ждет следующий матч против сборной Италии. Мы не должны бояться этого соперника. Это будет уже совсем другая игра. Возможно, нам будет даже легче», — приводит слова Петковича 1news.az.