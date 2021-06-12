Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Брель Эмболо и Гарет БейлОбмен голами в Баку. Уэльс и Швейцария сыграли вничью на Евро-2020
  • 19:53
    • Эриксен потерял сознание во время матча Дания — Финляндия
  • 18:19
    • Павлюченкова проиграла Крейчиковой в финале «Ролан Гаррос»
  • 18:05
    • Дания и Финляндия назвали стартовые составы
  • 17:55
    • Сборные Уэльса и Швейцарии сыграли вничью на Евро-2020
  • 18:45
    • Бельгия — Россия: на что ставят?
    Все новости спорта

    Петкович не исключил более легкого поединка против Италии

    Футбол Сборная Швейцарии Сборная Уэльса Евро-2020 (2021) Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович прокомментировал ничью против Уэльса (1:1) на Евро-2020.

    Владимир Петкович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владимир Петкович

    «Мы открыли счет, но не смогли воспользоваться своим шансом. Порой мы были пассивны. Уэльс больше рисковал. Они смогли воздействовать на игру. Мы хотели играть в свой футбол. Я хотел, чтобы наша команда шла вперед. Но надо понимать, что у соперника очень качественная команда.

    Мы хотели одержать победу в этом матче. Но он завершился вничью. Мы не могли использовать свои шансы. Но это чемпионат Европы, и здесь нет слабых соперников. В следующих матчах мы должны постараться заработать больше очков.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Шердан Шакири важен для нас. Мне хотелось бы, чтобы он играл в полузащите более стабильно. Он понадобится нам в следующих матчах.

  • Обмен голами в Баку. Уэльс и Швейцария сыграли вничью на Евро-2020
  • Сборная Уэльса сыграла вничью со счетом 1:1 с командой Швейцарии в матче первого тура группового раунда чемпионата Европы. Рассказываем, как это было
  • Сегодня

    • Мы попали в тяжелую группу. Италия ее фаворит. Мы должны играть лучше, должны лучше пользоваться эпизодами. Пока мы не потеряли шансы на выход. Нас ждет следующий матч против сборной Италии. Мы не должны бояться этого соперника. Это будет уже совсем другая игра. Возможно, нам будет даже легче», — приводит слова Петковича 1news.az.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команда Черчесова подарит первую сенсацию на Евро?
  • Бельгия — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • Дания начнет Евро с крупной победы над финнами?
  • Дания — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Выиграет ли Колумбия первый матч на Кубке Америки?
  • Колумбия — Эквадор. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.78
  • Экспресс дня 13 июня
  • Завтра в 19:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Бельгия — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Колумбия — Эквадор
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.91
  • Прогноз на матч Нидерланды — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Джокович — Циципас
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Денвер — Финикс
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Милуоки — Бруклин
  • Баскетбол
  • Завтра в 22:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Нидерланды — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бразилия — Венесуэла
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры