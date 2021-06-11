Тренер Уэльса: Рэмзи не тренировался вчера, но эта была часть нашего плана

Главный тренер сборной Уэльсаподелился впечатлениями от предстоящего матча Евро-2020 с командой Швейцарии.

Встреча пройдет 12 июня в Баку на стадионе «Олимпийский», начало в 16:00 мск.

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«Завтра меня ждет прекрасное событие. Я буду выводить ребят на поле в качестве главного тренера сборной и испытывать гордость.

Все что я скажу ребятам, будет сказано от чистого сердца.

Арон Рэмзи в полном порядке. Он не тренировался вчера, но эта была часть нашего плана.

Мы работали в обратном направлении от Швейцарии — мы знали стартовый состав и игроков, которые нам были нужны. Аарон всегда был частью этого процесса.

Он хорошо себя чувствует как физически, так и психологически, и это отличная новость для нас», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА .