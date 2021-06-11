Тренер Уэльса: Рэмзи не тренировался вчера, но эта была часть нашего плана

Роберт Пейдж Фото: globallookpress.com
Встреча пройдет 12 июня в Баку на стадионе «Олимпийский», начало в 16:00 мск.
«Завтра меня ждет прекрасное событие. Я буду выводить ребят на поле в качестве главного тренера сборной и испытывать гордость.
Все что я скажу ребятам, будет сказано от чистого сердца.
Арон Рэмзи в полном порядке. Он не тренировался вчера, но эта была часть нашего плана.
Мы работали в обратном направлении от Швейцарии — мы знали стартовый состав и игроков, которые нам были нужны. Аарон всегда был частью этого процесса.
Он хорошо себя чувствует как физически, так и психологически, и это отличная новость для нас», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА .