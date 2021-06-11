Кварацхелия — самый подорожавший футболист РПЛ в сезоне

Transfermarkt опубликовал обновленную стоимость футболистов российской Премьер-лиги.

Самым подорожавшим футболистом РПЛ с начала сезона-2020/2021 стал полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия. Если в начале сезона его цена составляла 4,5 миллиона евро, то сейчас 20-летний игрок стоит 18 миллионов.

Топ-10 самых подорожавших футболистов РПЛ по итогам сезона-2020/21

1. Хвича Кварацхелия («Рубин») — с 4,5 до 18 млн евро (+13,5 млн, +300%)

2. Джордан Ларссон («Спартак») — с 4 до 15 млн евро (+11 млн, +275%)

3. Вендел («Зенит») — с 8 до 17 млн евро (+9 млн, +112,5%)

4. Никола Влашич (ЦСКА) — с 22 до 30 млн евро (8 млн, +36,4%)

5. Сердар Азмун («Зенит») — с 18 до 25 млн евро (+7 млн, +38,9%)

6. Александр Соболев («Спартак») — с 4,5 до 11 млн (+6,5 млн, +144,4%)

7. Оливер Абильгор («Рубин») — с 1 до 7 млн евро (+6 млн, +600%)

8. Матиас Норманн («Ростов») — 7,5 до 13 млн евро (+5,5 млн, +73,3%)

9. Матвей Сафонов («Краснодар») — с 9,5 до 14 млн евро (+4,5 млн, +47,4%)

10. Чидера Эджуке (ЦСКА) — с 4 до 8 млн евро (+4 млн, +100%).

В минувшем сезоне РПЛ Кварацхелия провел за казанский клуб 23 матча, забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.