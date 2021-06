«Уотфорд» подписал воспитанника «Манчестер Юнайтед»

Нападающийпродолжит карьеру в, вышедшем в английскую Премьер-лигу по итогам сезона-2020/21.

Воспитанник «Манчестер Юнайтед», который не провел ни одного матча за основную команду манкунианцев, перешел в «Уотфорд» на правах свободного агента. О сроках действия контракта не сообщается.

В сезоне-2020/21 Флетчер провел 15 матчей за «Мидлсбро», забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

В течение своей карьеры 25-летний форвард также выступал за «Вест Хэм» и «Сандерленд».

✍️ We are delighted to confirm the signing of former Man Utd, West Ham and Middlesbrough striker Ashley Fletcher!

Welcome to Watford, @AshFletcher___ 🐝@_AFEX